Passeport

Tout d’abord s’entendre sur une évidence :les Comoriens qui deviennent français ne le font pas parce qu »ils n’aiment pas leur pays. Sinon ils ne reviendraient pas dépenser leur argent dans ce gouffre du quart-monde.

Ils prennent cette option par nécessité. Car ils vivent dans un pays dont la législation est hostile, en tous points, à leur présence comme étrangers.

Les gouvernements de Moroni auraient pu leur faciliter l’existence quand cela était possible. Ils auraient pu en effet négocier, comme les autres anciens territoires français d’Afrique, quelques avantages pour les Comoriens qui arrivent en France. Mais il n’en a rien été.

A la fin de mes études à Dakar, je devais effectuer des stages in situ dans des journaux au Canada et en France avec l’appui de l’ACDI ( coopération canadienne). Le responsable de ces stages au Cesti de Dakar, Cheikh Tidiane Gadio, futur ministre des Affaires étrangères Sénégal, nous avait alors assurés d’obtenir nos visas sur place à Roissy. A notre arrivée effet , tous autres étudiants francophones ont eu leur visa à la frontière sauf le Tchadien et moi. Nous avons passé, Abba Ali Kaya et moi, une journée de rétention à Roissy Charles de Gaulle alors que les Camerounais, les Ivoiriens, les Gabonais, les Mauritaniens, les Nigériens, les burkinabé …sont tous passés sans problème.

Si l’ambassade du Sénégal n’avait pas alors saisi le ministère français de l’intérieur sur notre cas, nous aurions probablement été expulsés…Et je peux vous dire que ce jour là, j’aurais donné le champs familial pour avoir un passeport européen.

Renseignements pris : ces pays avaient passé, avec la France, des accords facilitant l’accueil de leurs ressortissants y compris des autorisations de travailler. Ce qui n’était pas le cas pour le Tchad et les Comores.

Donc un Comorien en France ne peut compter que sur sa famille, le village parfois et Dieu pour espérer s’en sortir. Dans ce contexte, il convient d’éviter de juger le parcours que les uns et les autres ont emprunté pour se préserver.

Ce dont nous avons besoin ce sont des leaders qui aiment notre pays sans distinction du passeport leur ayant permis d’étudier et de vivre.

La plupart des leaders d’Israël, l’un des pays les plus puissants, ont deux passeports pour des raisons historiques. Leur patriotisme est-il amoindri pour autant ?

Ali Moidjié