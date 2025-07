Les Comores se préparent à une mission décisive de l’Icomos pour la reconnaissance mondiale de leurs médinas historiques

À moins d’un mois d’un rendez-vous crucial, les Comores s’activent pour accueillir une mission d’évaluation du Conseil international des monuments et des sites (Icomos), attendue à Moroni du 21 août au 5 septembre 2025. Cette visite s’inscrit dans le processus d’inscription des médinas des Sultanats historiques des Comores au patrimoine mondial de l’Unesco. Un projet ambitieux qui pourrait marquer une première mondiale.

Lors d’une conférence de presse tenue le 21 juillet au Centre national de documentation et de recherche scientifique (Cndrs), le comité comorien d’organisation a présenté le plan d’action mis en œuvre pour encadrer cette mission. Les experts de l’Icomos visiteront six villes emblématiques : Domoni, Mtsamdu, Moroni, Ikoni, Ntsudjini et Itsandra.

« Il s’agit d’une dernière mission avant l’étape finale. L’implication des populations locales dans la préservation et la valorisation du patrimoine sera un critère déterminant », a souligné Mohamed Soyir Bajrafil, ambassadeur des Comores auprès de l’Unesco.

Depuis le dépôt officiel du dossier par le président Azali Assoumani en février dernier, les autorités misent sur une forte mobilisation locale. Dr Toiwilou Mze Hamadi, directeur du Cndrs, insiste sur les efforts en matière de propreté, de signalétique et de sensibilisation communautaire. Les mairies et les associations sont pleinement engagées.

Une telle démarche, impliquant simultanément six sites dits « sériels », n’a jamais été tentée à cette échelle en Afrique, voire dans le monde. Si elle aboutit, cette inscription historique pourrait ouvrir une nouvelle ère pour le tourisme et le développement local aux Comores.

IBM