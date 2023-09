L’École de la Coulée métamorphosée : Un symbole de renaissance éducative aux Comores

Ce vendredi matin, une visite de chantier a été organisée à l’école primaire publique de la Coulée, située à Moroni, dans le cadre d’un programme ambitieux de construction et de rénovation des établissements scolaires publics aux Comores. Cet événement marque le début d’une série de travaux qui toucheront 52 écoles primaires, collèges et lycées, bénéficiant à pas moins de 31 000 élèves à travers les trois îles du pays.

La réhabilitation de l’école primaire de la Coulée EPP2 constitue la première étape de ce vaste programme. Elle englobe la construction et la rénovation de 10 nouvelles salles de classe, la création d’une bibliothèque moderne, l’aménagement d’un terrain de sport et la rénovation complète de la cour ainsi que de l’ensemble des bâtiments. Par ailleurs, d’autres établissements primaires, tels qu’Hombo, Dindri et Mridjou à Anjouan, sont également en cours de rénovation, offrant ainsi un environnement amélioré à 600 élèves, leurs parents et les enseignants.

Ce projet d’envergure, baptisé « Bundo La Malezi, » a été lancé par le ministère de l’Éducation nationale en partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD). Ce dernier se déroule selon une approche résolument axée sur le développement durable et l’adaptation au changement climatique. Une particularité importante réside dans le fait que l’ensemble des travaux est effectué par des entreprises comoriennes, avec l’engagement de charpentiers, électriciens, menuisiers et maçons locaux. Cette démarche reflète les deux principaux leitmotivs de ces projets : donner la priorité à l’éducation tout en stimulant l’emploi local, notamment pour la jeunesse.

La visite de chantier a été honorée par la présence du Dr. Takiddine Youssouf, ministre de l’Éducation nationale, de M. Sylvain Riquier, ambassadeur de France aux Comores, et de Mme Patricia Aubras, directrice régionale de l’Agence Française de Développement. Leur participation témoigne de l’importance de cette initiative pour l’avenir éducatif des Comores et de l’engagement de la France dans le développement durable du pays.

Ces rénovations ne sont pas seulement une transformation matérielle des écoles, mais aussi un investissement dans l’avenir de la jeunesse comorienne. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir la formidable rénovation de cette école qui va accueillir les élèves dans des bonnes conditions:

Misbah said