Dans une déclaration officielle tenue ce mardi à Paris, l’ancien vice-président des Comores, Mohamed Ali Soilihi alias Mamadou, est sorti de l’ombre après cinq années de silence. Cependant, ce retour tant attendu n’a pas été marqué par des révélations percutantes ni par une vision convaincante pour l’avenir des comoriens.

Mamadou a pris la parole devant la presse, mais son discours s’est révélé vide de substance et peu convaincant. Il a appelé les Comoriens à boycotter les élections et à se mobiliser contre le régime d’Azali Assoumani. Selon lui, il est temps de mettre fin à la stratégie de division mise en place par le gouvernement en place. Cependant, ses propos n’ont guère apporté de solutions concrètes pour sortir le pays de la crise politique et économique qui perdure depuis des années.

L’ancien vice-président, âgé de 73 ans, a tenté de se présenter comme un homme au-dessus de la mêlée, un homme nouveau, mais son propre passé politique a laissé des cicatrices profondes aux Comores. Depuis 1979, il a occupé plusieurs postes ministériels, contribuant ainsi au naufrage économique et politique du pays.

Mamadou a également essayé de jouer la carte de la transparence en montrant son passeport ordinaire, prouvant qu’il n’était pas en France avec un passeport diplomatique. Il a exhibé son visa et a affirmé être venu en France pour des soins médicaux. Cependant, cette tentative de se poser en victime n’a pas réussi à dissiper les doutes quant à ses intentions réelles. Il s’est réfugié en 2022 en France avant son procès.

Il est important de rappeler que Mohamed Ali Soilihi alias Mamadou a été condamné à 20 ans de prison dans l’affaire de la vente de la citoyenneté comorienne, une affaire qui a secoué les fondements de la politique comorienne.

L’ancien vice-président, a tenté de se présenter comme un homme intègre après cinq années de silence mais ça a été un échec retentissant, soulignant son manque de crédibilité et de leadership. Les Comoriens méritent mieux que des promesses vides et des manœuvres politiques discutables, et ils espèrent toujours des dirigeants capables de les guider vers un avenir plus prometteur.

Misbah Said