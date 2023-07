Le professeur Nourouddine MOHAMED ouloubé est décédé

Sima, a perdu l’un de ses fils les plus illustres avec le décès de Nourouddine MOHAMED ouloubé. Professeur de français à la retraite, ancien Ministre sous le régime de Mohamed Bacar, ancien Directeur de cabinet du ministère des transports sous le règne d’Ikililou, et membre actif du parti Soma, M. MOHAMED ouloubé a laissé derrière lui un héritage indéniable.

Sa vie fut marquée par un engagement sans faille en faveur de l’éducation à Sima. En tant que professeur de français, il a consacré de nombreuses années de sa carrière à former les jeunes esprits de sa ville natale. Sa passion pour l’apprentissage et son dévouement envers ses élèves ont fait de lui un enseignant respecté et aimé de tous.

Au-delà de sa carrière politique et de ses engagements publics, Nourouddine MOHAMED ouloubé était également un homme de lettres. Son dernier livre, intitulé « DINA DE FRASQUES EN DERIVES », est un témoignage poignant de son expérience et de sa réflexion sur les défis auxquels notre société est confrontée. Avec cette œuvre littéraire, il laisse une empreinte indélébile dans le paysage intellectuel de Sima.

Soibah Said