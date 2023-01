Le mouvement Rddc réitère son soutien à la vision du chef de l’état

Interrogé sur la loi interdisant les binationaux à briguer la présidence des Comores, le secrétaire national du mouvement Rddc, Abdallah Mohamed Massoundi, trouve logique que les binationaux ne puisse pas être président de la République. Le Rddc se soumet à la volonté des élus de la Nations mais propose de revoir la loi dans l’avenir pour permettre aux binationaux qui participent activement et massivement au développement socio-économique du pays de prendre part à l’élection présidentielle, et de renoncer à leur deuxième nationalité une fois élus.

Le Rassemblement de la diaspora pour le développement des Comores (Rddc) a convié la presse lundi dernier pour faire le point sur l’actualité politique du pays. Après avoir souhaité une bonne année de réussite, de paix, de stabilité et de bonne santé à la population comorienne, le secrétaire national du mouvement a tenu à souligner que le Rddc n’est pas un parti politique mais un mouvement qui agit pour le développement du pays, que ça soit sur le plan politique ou sur le plan social.

«Ce mouvement qui soutient le pouvoir lutte également pour l’unité de la diaspora. Nous croyons en la politique engagée par le président Azali Assoumani et à la vision de l’émergence des Comores à l’horizon 2030. C’est ainsi que le Rddc est derrière et encourage le chef de l’Etat à poursuivre sa politique de la main tendue à l’opposition. Nous sommes confiants qu’il écrira l’histoire des Comores en assurant la présidence de l’Union africaine», a déclaré Abdallah Mohamed Massoundi, assurant que le Rddc sera là en 2024 pour remporter l’élection présidentielle.Pour sa part, le président du mouvement Rddc, Fakihidine Mradabi, est revenu sur le travail engagé par son association car, selon lui, le Rddc est enregistré en France sous forme d’une association.Comme le secrétaire national, le natif de Mandza ya Mbude a tenu à répéter que son mouvement soutient la politique du président Azali Assoumani.

Il insistera ensuite sur la représentativité de son association dont les principaux membres du bureau exécutif viennent des quatre coins de l’archipel. «Parmi les travaux réalisés par notre association, il y a le travail mené contre la cherté des billets d’avion Comores-France ou l’inverse, les négociations sur des mesures de facilitation exceptionnelles suite à la hausse des taxes douanières, nous travaillons sur la mise en place d’un consulat des Comores à Marseille, nous nous battons pour la considération des permis de conduire comoriens, entre autres», a-t-il énuméré.Fakihidine Mradabi s’insurgera contre les autres mouvements de la diaspora qui, selon lui, n’ont rien à proposer que de demander au président Azali de leur laisser le pouvoir. Il citera Mabedja et Daula ya Haki en exemple.

Concernant le discours sur l’état de l’Union, le président du Rddc salue la sagesse du président Azali de «vouloir toujours travailler avec les opposants, de vouloir préserver la paix et la stabilité du pays. Nous saluons les efforts consentis, la diplomatie prônée, celle qui va nous mener à la présidence de l’Union africaine, nous saluons la gestion de la Covid, nous saluons la politique mise en place à l’Anpi pour la promotion de l’entreprenariat laquelle accompagne les jeunes à ouvrir leurs propres entreprises»,

Interrogé sur la loi interdisant les binationaux à briguer la présidence de la République, Abdallah Mohamed Massoundi trouve «logique que les binationaux ne soient pas présidents de la République», estimant que cela permettra d’épargner la plus haute fonction du pays à tout conflit d’intérêt qui pourrait menacer la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale. Toutefois, il propose à ce que «les binationaux prennent part à l’élection présidentielle, mais une fois élus de renoncer à leur deuxième nationalités».

Nassila Ben Ali Al-watwan

