Le Ministre des Télécommunications envisage d’instaurer des codes postaux aux Comores pour favoriser le développement

Les Comores, un archipel niché au cœur de l’océan Indien, se trouvent face à un défi majeur en matière d’aménagement du territoire et de développement urbain : l’absence d’un système d’adressage structuré. À ce jour, le pays ne dispose ni de codes postaux ni de méthodes précises pour localiser des lieux spécifiques ou assurer la distribution efficace du courrier. Cette situation entrave non seulement l’urbanisation rationnelle mais pose également des défis à l’organisation et à la gestion territoriale.

La mise en place d’un système de codes postaux apparaît donc comme une nécessité urgente pour les Comores. En effet, l’absence d’adressage ne se limite pas à des problèmes de réception de courrier ; elle affecte l’ensemble des secteurs socio-économiques. Un système d’adressage bien structuré peut faciliter l’accès aux services de base, améliorer l’efficacité des services d’urgence, et favoriser le développement économique en facilitant les transactions commerciales et la livraison de biens.

Reconnaissant l’importance cruciale de cette réforme, le ministre des Télécommunications, Oumouri Mmadi Hassani, a souligné son engagement à instaurer des codes postaux aux Comores. À cet effet, il a annoncé la visite prochaine d’une délégation de l’Association mondiale des Postes, une étape clé vers la mise en œuvre d’un système d’adressage moderne.

L’instauration de codes postaux aux Comores pourrait avoir des conséquences positives profondes dans tous les domaines. Pour les services postaux, cela permettrait une distribution plus rapide et plus fiable du courrier et des colis, stimulant ainsi le commerce local et international. Dans le domaine de la santé, un adressage précis permettrait de mieux organiser les interventions d’urgence et de planifier les infrastructures médicales. Pour l’économie numérique, cela pourrait encourager l’essor de services en ligne, en permettant aux entreprises d’étendre leurs activités et de toucher une clientèle plus large.

En somme, la modernisation de l’adressage aux Comores représente bien plus qu’un simple ajustement logistique ; c’est une opportunité pour le pays de franchir une étape décisive vers un développement intégré, capable de répondre aux défis du XXIe siècle tout en améliorant la qualité de vie de ses citoyens. Cette initiative pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour les Comores, où chaque lieu, chaque maison et chaque entreprise auront enfin une place claire et reconnue sur la carte.

ANTUF Chaharane