Le Maroc apporte son expertise en réseau d’eau pour pallier le manque de compétences aux Comores »

Une délégation technique de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable du Maroc a récemment été envoyée pour réaliser un diagnostic complet du réseau d’eau aux Comores. Depuis plus de 20 ans, les Comores ont connu des problèmes avec leur réseau d’eau, mais l’État n’a jamais envoyé de Comoriens se former dans ce domaine. La délégation marocaine est composée de quatre experts qui inspecteront les différents services de la Société comorienne des eaux pour connaître les problèmes auxquels elle est confrontée et procéderont à une évaluation complète du réseau d’eau du pays. Le directeur général de Lunar Water Company, Saudi Ghulam, a reçu la délégation marocaine dans son bureau, en présence du chargé d’affaires à l’ambassade du Royaume du Maroc à Moroni, Driss Alaoui.

Le directeur général de la Société nationale des eaux a déclaré que l’arrivée de la délégation technique marocaine dans le pays est le résultat du partenariat et de la coopération existants entre l’Office national marocain de l’électricité et de l’eau potable et la Société comorienne des eaux. Selon lui, la délégation technique marocaine est là pour résoudre les problèmes d’eau aux Comores, notamment dans la capitale, Moroni. Il est confiant que cette équipe marocaine sera en mesure d’identifier les problèmes qui empêchent la distribution d’eau dans la capitale avant de quitter le pays. Mustafa Al-Saadani, chef de la délégation marocaine, a également déclaré que cette visite s’inscrit dans le cadre de « la mise en œuvre des excellentes relations » existant entre les Comores et le Maroc. Après cette visite, d’autres délégations arriveront dans la capitale pour apporter une assistance à la Compagnie comorienne des eaux, notamment dans le domaine de la formation, des salariés qualifiés, et de l’organisation institutionnelle et administrative.