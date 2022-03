Le manager des Coelacanthes démissionne à son tour

Elhadad Himidi, manger des Coelacanthes vient de rendre le tablier. Voici son message posté sur les réseaux sociaux :

Cher supporters,

Après ces merveilleuses années passées au service du football comorien, je prend la décision de ne pas poursuivre mes activités au sein de la fédération de football dès Comores.

Je souhaite le meilleur et toute la réussite pour nos chers coelacanthes.

Mes respects et profondes considérations aux personnes qui m’auront accordées une confiance et un respect sans équivoque, au premier rang desquels Monsieur Youssouf IDJIHAD, qui a su m’accueillir et m’apporter le soutien dans les moments difficiles de cette mission.

Le meilleur est à venir, et nos chers ambassadeurs sauront hisser encore plus haut les couleurs du pays sans aucun doute.

Une toute particulière pensée aux joueurs et aux membres du staff qui ont toujours été présents pour faire briller le drapeau comorien.

Merci à mes nombreux soutiens, à la région d’Itsandra et aux supporters des quatres iles, cette équipe est à votre image, votre amour me manquera.

Tout ma gratitude à nos chers médias, et acteurs de la presse comorienne, vous aurez su faire vibrer nos supporters, à travers le monde.

Toute ma considération aux efforts permanents de l’Etat comorien qui n’ont jamais perdu espoir et on su accompagner ce grand projet.

Mille mercis au peuple comorien, qui aura été un digne exemple et model, à travers le monde, par son soutien inaltérable durant cette CAN 2022.

Pour finir toute mon affection et ma reconnaissance à ma famille et mes proches, car ça n’a pas toujours été simple pour vous aussi.

N’oublions jamais que c’est unis que les plus grands projets se réalisent. Le football comorien a encore de très belles histoires à raconter inchallah.

On nous avait dit que c’était impossible et c’est pour cela que nous l’avons fait.

Asalam Aleykoum…..