Le G10 critique Azali et se retire de la mouvance présidentielle

Le G10, qui soutenait le régime en place depuis les élections gouvernatoriales et communales de 2020, a décidé de se retirer de la mouvance présidentielle pour devenir un mouvement politique indépendant. Cette décision fait suite à des désaccords persistants avec le pouvoir en place, notamment en ce qui concerne la manière dont le G10 est traité et écarté du pouvoir, ainsi que la domination de la Crc, principal parti au pouvoir.

Le G10 a exprimé son mécontentement lors de son congrès annuel, affirmant que la démarche et la vision de la mouvance présidentielle ne sont pas en phase avec la leur. Le G10 a également dénoncé des anomalies constatées depuis 2020, notamment le manque de concertation lors de la désignation des candidats aux élections gouvernatoriales et communales, ce qui a conduit à l’exclusion de nombreux groupements et mouvements politiques.

Selon Mohamed Abdoulwahab, membre du G10, cette exclusion était un piège pour enterrer les partis politiques qui ne font pas partie de la Crc ou du parti orange. Le G10 a également critiqué la démarche en déviation du régime, ainsi que son échec à prendre en compte les propositions de la plate-forme lors du dialogue national.

Le G10 s’oppose également à plusieurs projets de lois soumis au parlement, notamment celui portant sur l’organisation des partis politiques et celui relatif aux conditions d’éligibilité du président de la république, qu’il juge contraires à la constitution.

En conséquence, le conseil national du G10 a pris la décision de se déclarer un mouvement politique indépendant qui a pour objectif de promouvoir une alternative politique dans la démocratie et la paix. Le G10 a également appelé à des élections transparentes, crédibles et démocratiques, supervisées par des forces de l’ordre régionales, afin de garantir leur acceptation par tous.

Le G10 a été un allié important du régime en place depuis les élections gouvernatoriales et communales de 2020. Cependant, les relations entre le G10 et la mouvance présidentielle se sont progressivement dégradées en raison de désaccords persistants. Le G10 a pris la décision de se retirer de la mouvance présidentielle pour devenir un mouvement politique indépendant, avec pour objectif de promouvoir une alternative politique dans la démocratie et la paix.