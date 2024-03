Aux Comores , où la bataille contre la malnutrition est un combat quotidien, un chercheur comorien, le Dr Toilibou Soifoini, a mis en lumière les incroyables bienfaits d’un fruit souvent ignoré: le fruit à pain, ou furiapa dans la langue locale. À travers ses recherches approfondies, le Dr Soifoini, spécialiste en biodiversité et santé à l’Université des Comores, nous dévoile pourquoi ce fruit tropical mérite une place d’honneur dans notre alimentation et notre médecine.

Le furiapa, bien plus qu’un simple fruit, est un trésor nutritionnel. Le Dr Soifoini a découvert que ce fruit est un allié de poids dans la régulation de la glycémie, grâce à ses composés uniques. Riche en calcium, il est également un fortifiant naturel pour les os et les muscles, et sa haute teneur en protéines le rend indispensable pour le bon fonctionnement de notre corps.

Comme si cela ne suffisait pas, le fruit à pain est un puissant antioxydant, grâce à sa composition en flavonoïdes, luttant contre les dommages des radicaux libres.Mais le génie de la nature ne s’arrête pas là, et le Dr Soifoini nous le prouve. Chaque partie de l’arbre à fruit à pain possède des propriétés thérapeutiques uniques. Les feuilles, par exemple, peuvent être utilisées pour apaiser les affections cutanées, tandis que le latex du fruit est un remède reconnu pour ses effets analgésiques et anti-inflammatoires.

La vision du Dr Soifoini ne se limite pas à la valorisation des qualités nutritionnelles et médicinales du fruit à pain. Il s’engage également à sensibiliser les populations sur l’importance de valoriser et d’utiliser les ressources locales. Dans un contexte où l’autosuffisance alimentaire est cruciale, le chercheur souligne combien il est vital d’intégrer le furiapa et d’autres plantes locales dans notre alimentation et notre économie.Son influence se fait déjà sentir lors du mois de ramadan, où le fruit à pain est de plus en plus prisé comme alternative saine aux céréales importées. Les utilisations culinaires de sa farine ne sont qu’un exemple des possibilités infinies qu’offre ce fruit.

Au-delà de l’alimentation, les découvertes du Dr Soifoini ouvrent la voie à des applications innovantes en agriculture, élevage, et même en recherche scientifique.Le travail pionnier du Dr Toilibou Soifoini sur le fruit à pain illustre parfaitement comment la science, la tradition, et la nature peuvent collaborer pour offrir des solutions durables aux défis globaux de la santé et de l’alimentation. En redécouvrant les vertus du furiapa, nous apprenons non seulement à apprécier les cadeaux de la nature, mais aussi à envisager un avenir où la nutrition et la santé vont de pair avec le respect de notre environnement.

ANTUF Chaharane