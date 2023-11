Le candidat de Ulezi appelle à la neutralité de l’armée durant le scrutin présidentiel de 2024

Quatre jours avant l’ouverture des inscriptions pour la présidentielle de 2024 aux Comores, le parti Ulezi a officiellement désigné Natuk Mohamed Mouzaoir comme son candidat. Mouzaoir, affirmant être prêt à affronter les problèmes affectant les Comoriens, a critiqué le bilan du président Azali, notamment pour l’aggravation de la pauvreté et la négligence des secteurs clés comme l’éducation, la santé et l’agriculture. Ulezi insiste sur la nécessité d’élections libres et transparentes, demandant une présence constante d’observateurs nationaux et internationaux dans tous les bureaux de vote. Le parti encourage l’armée à rester neutre et souhaite l’implication de l’Union africaine dans le processus électoral.

Mouzaoir, mettant l’accent sur la jeunesse et la justice sociale, a souligné plusieurs problèmes persistants tels que le chômage des jeunes, les inégalités, la corruption et un système judiciaire déficient. Ayant parcouru le pays et écouté les jeunes, il promet de proposer des solutions concrètes pendant sa campagne pour résoudre ces problèmes économiques, sociaux et culturels .

ANTUF Chaharane