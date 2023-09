L’Arabie Saoudite innovante célébrée lors de la 93e fête nationale à Moroni

Le 23 septembre dernier, la ville de Moroni a vibré au rythme de la 93e Fête nationale saoudienne, orchestrée par l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite sous le slogan inspirant «Nous rêvons et nous réalisons». Cette célébration a été l’occasion de rassembler des dignitaires des deux nations, témoignant des liens solides qui les unissent.

L’ambassadeur saoudien, Dr Atallah Zayed A. Al Zayed, a mis en exergue la transformation remarquable que connaît son pays. L’Arabie Saoudite, sous l’égide du prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS), s’est métamorphosée, passant d’un royaume traditionnellement associé à la religion et au pétrole, à une nation tournée vers les nouvelles technologies et l’innovation. Cette révolution a propulsé le Royaume sur la scène internationale, en adoptant une politique de coopération internationale cohérente.

Mettant en lumière les relations bilatérales, l’ambassadeur a rappelé les échanges historiques et continus entre les Comores et l’Arabie Saoudite. Il a souligné le soutien saoudien au développement des Comores, notamment dans la formation des cadres comoriens et dans le secteur de l’éducation. Deux universités à distance ont été créées aux Comores avec le soutien d’investisseurs saoudiens, et un accord de coopération entre les ministères de l’éducation des deux pays est en cours de finalisation.

Le Secrétaire d’État comorien chargé de la Coopération avec le monde Arabe, Kassim Loutfi, a salué les efforts du Royaume en faveur du développement et de la prospérité économique. Il a également souligné l’importance de la célébration de la Fête nationale saoudienne, marquant la renaissance économique du Royaume, contribuant ainsi à un avenir meilleur pour les générations futures.

Cette cérémonie a non seulement renforcé les relations diplomatiques, mais a également mis en lumière l’engagement continu de l’Arabie Saoudite envers la coopération internationale, le développement bilatéral, et surtout, son virage résolu vers un futur technologique et innovant.

ANTUF Chaharane