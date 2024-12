L’Arabie Saoudite et les Comores scellent un partenariat économique ambitieux

La semaine dernière, un mémorandum d’entente stratégique a été signé entre l’Arabie Saoudite et l’Union des Comores, marquant une nouvelle étape dans les relations économiques entre les deux pays. Cet accord, conclu par Faisal bin Fadel Al-Ibrahim, ministre saoudien de l’Économie et de la Planification, et Moustafa Hassane Mohamed, ministre comorien de l’Économie, vise à stimuler les échanges bilatéraux et à jeter les bases d’un partenariat durable et inclusif.

Ce mémorandum met l’accent sur des axes stratégiques variés. Il prévoit notamment l’échange d’informations clés pour renforcer la coopération économique, le développement de relations entre les institutions publiques et privées, ainsi que l’organisation de visites et d’événements pour rapprocher les acteurs économiques des deux pays. Un intérêt particulier est accordé aux petites et moyennes entreprises (PME), perçues comme un levier essentiel pour favoriser un développement économique équilibré.

En plus de ces initiatives, l’accord vise à consolider la collaboration dans les domaines de l’économie et de la planification, tout en respectant les cadres juridiques des deux États. Pour les Comores, ce partenariat représente une opportunité précieuse de s’inspirer de l’expérience saoudienne dans divers secteurs économiques, tout en attirant des investisseurs désireux d’explorer les potentialités encore largement inexploitées de l’archipel.

Cette signature s’inscrit dans une volonté commune de bâtir des relations économiques solides et mutuellement avantageuses. En intégrant les PME au cœur de la stratégie et en soutenant des initiatives locales, les deux pays ambitionnent de promouvoir un développement inclusif et durable.

