L’Affaire Fanou : La mère brise le silence et révèle toute la vérité

L’affaire Fanou, ce jeune homme accusé d’avoir tenté d’agresser le président Azali Assoumani, continue de hanter les esprits aux Comores. Arrêté puis retrouvé mort dans sa cellule moins de 24 heures après son interpellation, sa disparition a rapidement déclenché une vague de spéculations. Des témoignages circulaient, affirmant que Fanou avait été torturé, et que les marques visibles sur son corps en étaient la preuve irréfutable.

Pendant des semaines, les Comoriens ont discuté avec passion de cette affaire, alimentée par des rumeurs de violences, de brutalité, et de manipulation politique. Selon certaines personnes présentes lors de la remise du corps à la famille, il aurait porté des traces évidentes de sévices, renforçant l’idée d’une exécution orchestrée.

Cependant, un rebondissement majeur est venu bouleverser ces croyances : la mère de Fanou a pris la parole. Dans une vidéo diffusée hier sur Internet, elle a catégoriquement démenti les accusations de torture. Selon elle, le corps de son fils ne portait aucune marque de violence, et elle rejette les rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines.

Une déclaration qui ne convainc pas tout le monde

Si cette déclaration aurait pu apaiser les tensions, elle n’a fait que relancer la polémique. Certains Comoriens doutent de la sincérité des propos de la mère de Fanou. Ils estiment que celle-ci aurait été soumise à des pressions de la part des autorités, cherchant à sauver les membres de sa famille toujours emprisonnés, dont le père de Fanou.

Ainsi, malgré cette prise de parole inattendue, les soupçons persistent. La vérité sur la mort de Fanou reste floue pour beaucoup, et l’affaire continue de diviser l’opinion publique. Entre ceux qui croient à une manipulation et ceux qui défendent l’intégrité de la mère, l’énigme demeure entière, et la quête de vérité semble encore loin d’être achevée.

ANTUF Chaharane