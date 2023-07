La région de Mboudé : plongée dans l’obscurité sans électricité.

La région de Mbude, composée de dix-sept localités, subit de graves conséquences dues aux délestages prolongés d’électricité. Ces coupures, gérées par la Société nationale de l’électricité des Comores (Sonelec), ont entraîné une chute significative de l’activité économique dans la région.

Les coupures de courant sont si fréquentes et imprévisibles que les entreprises locales ont du mal à fonctionner efficacement. Les secteurs de la menuiserie, du commerce et d’autres domaines sont particulièrement touchés. Dans certaines localités, l’électricité n’est fournie que tous les trois jours, et souvent pendant la nuit.

Maman Malika, propriétaire d’une épicerie, a exprimé sa frustration face à l’irrégularité du service. Elle a été contrainte de réduire ses stocks de produits carnés de peur qu’ils ne pourrissent, ce qui a entraîné une baisse de son chiffre d’affaires.

La Sonelec avait annoncé la révision de certains groupes électrogènes et la commande de pièces de rechange. Cependant, aucune information supplémentaire n’a été fournie sur ces initiatives. Les habitants de la région de Mbude attendent avec impatience des améliorations dans la fourniture d’électricité.

ANTUF Chaharane