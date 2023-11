La mouvance présidentielle dévoile ses candidats pour les Élections de 2024

Anjouan secouée, ce dimanche au Stade de Ouani, alors que la mouvance présidentielle, sous la houlette de la CRC (Convention pour le Renouveau des Comores), a dévoilé la liste de ses candidats pour les élections de 2024. Cette annonce a été accueillie par une impressionnante mobilisation de militants de la CRC et de la mouvance présidentielle.

Le grand meeting organisé à Ouani a réuni des milliers de partisans et a fait de Ndzouani et la ville d’Ouani le centre de l’attention politique du pays ce jour-là. L’annonce officielle des candidats de la Mouvance présidentielle aux élections présidentielles et des gouverneurs a été un moment riche en émotions et en ambiance, symbolisant l’unité des partis politiques soutenant le président Azali Assoumani.

Parmi les candidats dévoilés, IMAM AZALI ASSOUMANI se positionne comme le candidat de la CRC à la présidence de l’Union des Comores. Ibrahim Mze vise le gouvernorat de Ngazidja, Chamina Mohamed celui de Mwali, et Dr. Youssouf Zaidou se présente pour le gouvernorat de Ndzouani. Ces choix ont été validés par le président Azali, consolidant davantage l’alliance entre la CRC et la mouvance présidentielle.

Cependant, au milieu de cette démonstration de force politique, des interrogations subsistent au sein de la population comorienne. Les Comores ont été aux prises avec des problèmes persistants tels que la crise énergétique, le manque d’eau et le chômage des jeunes. De nombreux citoyens se souviennent des promesses non tenues du président Azali Assoumani lors de son élection en 2016. Cette situation soulève la question de savoir si la population accordera à nouveau sa confiance à la mouvance présidentielle en 2024.

