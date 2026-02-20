La justice condamne à mort les assassins présumés de Youssouf Ali

Après plusieurs heures d’audience et une forte émotion dans la salle, la cour d’assises de Moroni a rendu mardi 17 février son verdict dans l’affaire du meurtre de Youssouf Ali, un jeune de Ndrouani retrouvé mort dans la nuit du 8 juin 2025. Ce drame, qui avait profondément choqué la population, trouve désormais une issue judiciaire marquée par des peines sévères.
Rafiou Issa et Antoisi Ahamada ont été reconnus coupables d’assassinat et condamnés à la peine de mort. Les deux hommes, actuellement en fuite vers Mayotte selon le parquet général, font désormais l’objet d’un mandat d’arrêt. L’enquête avait mis en évidence un crime prémédité, lié à un conflit ancien opposant des jeunes de Ndrouani et de Moindzaza.
Le soir du drame, Youssouf Ali avait été retrouvé agonisant sous un arbre à pain, à proximité de son domicile. Sur les lieux, les enquêteurs avaient saisi plusieurs éléments à conviction, dont un couteau, un t-shirt ensanglanté et d’autres objets ayant permis d’orienter les investigations. Des messages extraits d’un groupe WhatsApp intitulé « wudzima wa Moindzaza » ont également été présentés comme preuves de la préparation de l’agression.
Parmi les vingt accusés jugés, dix ont été acquittés. Les autres ont écopé de peines allant de deux à sept ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. La cour a par ailleurs ordonné le versement de trente millions de francs comoriens de dommages et intérêts à la famille de la victime.
IBM
Réagissez à cet article