La Coordinatrice internationale du Programme de l’UNFPA, « réconfortée de la disponibilité du gouvernorat d’accompagner leurs activités »

Ce mardi 8 juin, la Coordinatrice internationale du Programme du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) : Dr Boni-Ouattara Edith, en tournée d’évaluation dans l’île, a effectué une visite de courtoisie auprès du Secrétaire Général du gouvernorat : Abdoulhamid Afraitane, assurant l’intérim du Gouverneur Anissi Chamsidine.

Selon la Coordinatrice, l’entretien avec le Gouverneur par intérim a été, entre autres, basé sur ce qui a été entrepris dans l’île à travers la covid-19, les défis en matière de santé maternelle au niveau d’Anjouan ainsi que sur les violences basées sur le genre.



La Coordinatrice et sa délégation dont la Commissaire nationale au Genre : Madame Mariama Ahamada ont remercié l’accueil chaleureux qui leur a été réservé et se sont « réconfortées de la disponibilité du gouvernorat d’accompagner les activités de l’UNFPA ».

Notons qu’au cours de l’interview accordée à la presse, Dr Boni-Ouattara Edith a également rappelé les missions de l’UNFPA à savoir : mettre fin aux décès maternels évitables, mettre fin aux violences basées sur le genre, et enfin mettre fin aux besoins non satisfaits en planification familiale.

Gouvernorat d’Anjouan