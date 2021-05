Justice pour Faina et tous les autres victimes !!

À chaque battement de cils, son visage me revient. Ce visage innocent, de la petite Faina, ce beau regard d’enfant, et puis cette tragédie qui a mis fin aux rêves d’une petite de 5 ans et endeuillé toute une nation. Quelle tristesse ! Quel drame ! Comment supporter ce crime !!!

Ma tristesse dépasse la seule colère d’une mère ou tout simplement d’un être humain. J’imagine la douleur de ses parents, la nôtre ne pourrait aucunement égaler, malgré toute la colère qui envahit nos cœurs face à cette barbarie.

Comme tous les comoriens indignés qui ont manifesté hier après-midi à Moroni, j’exige une Justice qui protège nos enfants contre les viols, les agressions de tout genre et qui sait réprimer les criminels. Contre cet acte odieux, barbare et inuhmain, je demande une justice exemplaire et dissuasive.

Sans chercher à hiérarchiser les crimes, nous n’avons pas le droit de tergiverser quand il s’agit de la protection de notre descendance.

Mes condoléances émues aux parents durement éprouvés et à la famille endeuillée de Faina.

Mme Loub Yakouti Attoumane