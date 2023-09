Journée de deuil national aux Comores en solidarité avec le Maroc et la Libye.

Suite aux tragédies survenues au Maroc et en Libye, les Comores ont décidé d’observer une journée de deuil national ce vendredi 15 septembre. Ces événements ont été au centre des discussions lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement comorien. Le président Azali Assoumani a exprimé ses condoléances au nom du peuple comorien aux deux pays touchés. Il a évoqué les « énormes dégâts humains et matériels » au Maroc et les inondations en Libye, deux pays considérés comme des amis et des frères par les Comores. Le président a également annoncé être en contact avec le Maroc pour discuter de l’aide que les Comores pourraient apporter. Après la prière hebdomadaire du vendredi, une prière spéciale sera dite dans toutes les mosquées en mémoire des victimes. En parallèle, le conseil des ministres a également discuté des prochaines élections présidentielles et des gouverneurs des îles.

ANTUF Chaharane