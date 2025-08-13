Jeux des Îles 2027 : Les chantiers de Mitsudje et Mwandzaza avancent à grands pas

Les préparatifs pour les Jeux des Îles de l’Océan Indien 2027 aux Comores prennent forme. À Mitsudje comme à Mwandzaza djumbe, les travaux des sites sportifs et du Village des jeux progressent, suscitant la satisfaction des responsables du Comité d’organisation (Coji).
Avant-hier, le président du Coji, Mohamed Issimaila, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une visite d’inspection sur ces deux chantiers stratégiques. À Mwandzaza djumbe, il s’est intéressé au site qui accueillera le Village des jeux, dont le terrassement est déjà réalisé à 70 %. Les 30 % restants devraient être achevés d’ici un mois, selon Mohamed Mbechezi, membre du conseil exécutif du Coji :
« Nous avons décidé, sous la direction du président, de visiter ces chantiers tous les trente jours afin d’anticiper tout obstacle éventuel. Nous sommes l’œil de l’État sur ces sites », a-t-il déclaré.
À Mitsudje, où seront construits la piscine olympique et le gymnase omnisports, l’avancée est également notable. « Ce qu’on a vu ici, il y a un mois, c’était de la terre, aujourd’hui, nous assistons à quelque chose de concret : le chantier de la piscine et du gymnase », s’est réjoui Mohamed Issimaila. Pour lui, ces infrastructures sont « la base des sites que nous envisageons pour ces Jeux », rappelant que la natation, les sports collectifs et l’athlétisme constituent des disciplines phares.
Les travaux, menés par la société chinoise Hebei Construction Group Co. Ltd, s’étendent sur 2,5 hectares et doivent durer 24 mois. Selon Wu Mingfei, directeur du projet, le chantier fait face à des contraintes liées aux rochers volcaniques, mais « tout avance bien et nous respecterons le calendrier ». Actuellement, l’installation du ferraillage est en cours.
Outre ces infrastructures sportives, deux nouveaux hôtels sont également en construction à Moroni Corniche et à l’hôtel Itsandra pour accueillir les délégations. Une dynamique qui confirme la volonté des Comores de réussir ces Jeux régionaux prévus en 2027.
IBM
Réagissez à cet article