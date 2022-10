« Je suis rentrée en France en utilisant les papiers de ma sœur »

Pour rentrer en France il y’a la voie légale et la voie illégale. Voici le récit de deux jeunes femmes comoriennes qui ont réussi comme d’autres à rentrer en France sans prendre le bateau.

«J’ai quitté Ngazidja et j’ai rejoint Mayotte. Mon voyage a commencé par Mayotte où je suis resté quelques jours, ma sœur habitante à Paris m’a envoyé son titre de séjour, j’ai pris l’avion de Mayotte à Paris, j’ai passé les contrôles sans aucun soucis. Mayotte étant département français, je n’ai pas vraiment eu des difficultés », Nassima*.

Après son arrivée en France Nassima a démarré les démarches administratives, elle a demandé l’aide médicale, elle est actuellement en situation irrégulière et cherche à se régulariser par le mariage. Nassima est une jeune femme moderne et très séduisante.



Karima* est une jeune femme comorienne, elle s’est rendue à Dar es Salam en Tanzanie en Avril. Sa sœur habitante à Marseille en France a envoyé son passeport français, Karima a réussi à faire tamponner le passeport français du Visa d’entrée de la Tanzanie. Quelques jours plus tard, Karima a pris l’avion pour Marseille où elle est actuellement en situation irrégulière.

*prénom modifié