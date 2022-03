L’AG de l’ONU a adopté une résolution exigeant le retrait des forces russes de l’Ukraine. Texte adopté par 141 votes pour dont celui des Comores , Seychelles, Maurice, 5 votes contre (Russie, Bélarus, Erythrée, Corée du Nord et Syrie) et 35 abstentions parmi lesquels on compte notre voisin Madagascar. Faissoili Abdou.