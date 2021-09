Guadeloupe : les cimetières n’ont plus de place, le Covid-19 très meurtrier

Les îles de la Guadeloupe sont frappés par la 4ème vague et les morts sont de plus en plus nombreux. Dans tous les cimetières de l’archipel, la situation est tendue.

Selon france info, la faute à l’épidémie de Covid-19, dont la quatrième vague se révèle particulièrement meurtrière, depuis plusieurs semaines.

En l’espace de quinze jours (du 16 au 29 août 2021), 225 personnes ont succombé à la maladie, en Guadeloupe, uniquement dans les centres hospitaliers. Des dizaines d’autres ont perdu la vie, dans l’anonymat de leur domicile, après avoir contracté cette maladie.

Le manque d’espace, dans les lieux de sépultures, non-extensibles, est une préoccupation majeure de la municipalité. Il faut pourtant bien faire avec l’existant.