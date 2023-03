Fumbuni-Mtsangadju ya Dimani : les habitants doutent du démarrage des travaux de la route.

Le projet de construction de la route Fumbuni-Mtsangadju ya Dimani, financé par la Banque mondiale à hauteur de 45 millions de dollars, tarde à se concrétiser. Les habitants de la région de Mbadjini, qui attendent avec impatience cette infrastructure qui devrait améliorer leur quotidien et leur développement, ont exprimé leurs craintes et leurs interrogations au ministre en charge de l’Aménagement du territoire, lors d’une rencontre organisée le 6 mars. Ils ont demandé des explications sur les causes du retard et les mesures prises pour accélérer le processus. Le ministre Afretane Yssoufa a promis un début des travaux «en juillet prochain au plus tard», sans donner plus de détails. Les habitants restent sceptiques et espèrent que cette promesse sera tenue.

Antuf chaharane