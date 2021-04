Foundhi Djibril, le seul qui ne fait pas de traduction du Coran pendant le ramadan

Le prédicateur religieux le plus suivi sur les réseaux sociaux, foundhi Djibril est également le seul à ne pas faire de traduction du Coran pendant le mois sacré du ramadan. Oui ce n’est pas une blague la grande majorité des imams et des foundhi font la traduction du Coran pendant ce mois où a été descendu le saint Coran.

Avez-vous déjà vue foundhi Djibril ouvrir le Coran et faire une traduction des sourates pendant le ramadan ? La réponse est non et plusieurs personnes se posent la question. Or ses élèves auraient bien aimé avoir une traduction….

A-t-il une formation solide qui lui permettrai de le faire ? Ou veut’il juste rester dans les quelques hadiths et douans ? Et bien sûr les amusements de ses fans…

Par contre le prédicateur religieux est premier en mobilisation, en douan dans les réseaux et en assistance aux personnes démunies.