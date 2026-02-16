Fini les allers-retours à Moroni : Ndzuani va produire ses propres cartes d’identité

L’accès aux documents officiels pourrait bientôt devenir plus simple pour les habitants de Ndzuani. En déplacement sur l’île le jeudi 12 février, le ministre de l’Intérieur, Mohamed Ahamada Assoumani, a annoncé le lancement prochain de l’impression locale des cartes biométriques, une mesure attendue depuis longtemps par la population.
Accompagné d’un représentant de la société Genkey, le ministre a visité la direction régionale de la police nationale afin d’évaluer les conditions techniques nécessaires au démarrage de la production. Jusqu’à présent, les citoyens de Ndzuani étaient contraints de se rendre à Moroni pour obtenir une carte nationale d’identité ou un passeport, entraînant des frais et des délais supplémentaires.
À partir du mois d’avril, la société hollandaise Genkey remplacera Semlex dans la production des documents biométriques. Le nouveau partenariat prévoit une modernisation accrue du système, avec l’installation d’équipements supplémentaires et l’aménagement des locaux afin de garantir des conditions optimales de fabrication.
Dans un premier temps, l’impression des cartes nationales d’identité sera lancée à Ndzuani. L’objectif affiché est clair, réduire les déplacements vers la capitale et assurer un démarrage effectif dès la prise de fonction officielle de Genkey, sans interruption du service public. Une réforme présentée comme prioritaire par le gouvernement.
IBM
Réagissez à cet article