Fin de la formation des équipes d’intervention rapide pour les épidémies aux Comores

La cérémonie de clôture de l’atelier de formation des équipes d’intervention rapide pour les urgences de santé publique, notamment les maladies épidémiologiques, a eu lieu hier. L’événement a été officiellement clôturé par le Coordinateur de Gestion des Risques de Catastrophes du Croissant-Rouge Comorien, en présence de la Coordinatrice niveau santé du Croissant-Rouge Comorien, du coordinateur du projet et du point focal.

Said Abdou, qui représentait le président du Croissant-Rouge Comorien, a remercié les participants pour leur assiduité et leur intérêt pour la formation. L’évaluation post-formation a révélé des progrès significatifs dans la connaissance des procédures et la maîtrise des techniques de préparation et de riposte aux urgences de santé publique. Il a également exprimé sa gratitude envers la Plate-forme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI) pour son encadrement et son soutien continu.

Julien Galiana, chargé des projets de réponse aux catastrophes sanitaires à la PIROI, a remercié les participants, le Croissant-Rouge Comorien et le gouvernement pour leur soutien. La Coordinatrice niveau santé du Croissant-Rouge a souligné l’importance de la formation et a encouragé les volontaires à appliquer les connaissances acquises.

La formation de cinq jours a accueilli 20 participants du secteur de la santé de différentes régions du pays. Elle comprenait des cours théoriques, des exercices pratiques et des formations spécialisées, couvrant des sujets tels que la surveillance épidémiologique, l’estimation des risques, la prise en charge des cas de fièvre hémorragique, l’investigation rapide des flambées, le transport sécurisé des malades, la sécurisation des enterrements et l’engagement communautaire.

Sefrick