Ewa Air annule ses vols entre Mayotte et Moroni en raison du cyclone Chido

Face à l’approche du cyclone Chido, la compagnie Ewa Air a annoncé l’annulation de deux vols programmés ce vendredi 13 décembre 2024 entre Mayotte et Moroni. Cette décision intervient dans un contexte de vigilance renforcée, alors que les conditions météorologiques se détériorent dans la région.

Le vol ZD302, reliant Mayotte à Moroni, et le vol ZD303, effectuant le trajet inverse, sont concernés par cette mesure. La sécurité des passagers et des équipages étant une priorité, Ewa Air a jugé préférable de suspendre ces rotations.

Les passagers affectés seront contactés individuellement par les équipes de la compagnie pour se voir proposer des solutions alternatives. Ces dernières dépendront de la réouverture de l’aéroport de Mayotte et des évolutions de la situation météorologique. La compagnie invite également ses clients à se tenir informés via ses canaux de communication officiels pour toute mise à jour.

Cette perturbation intervient alors que Chido, cyclone en formation dans l’océan Indien, menace les îles Comores (Mayotte , Anjouan, Mohéli et Ngazidja) avec des vents violents et des pluies diluviennes. Les autorités locales appellent les populations à la vigilance et à respecter les consignes de sécurité.

Ewa Air, habituée à gérer de telles situations dans une région sujette aux cyclones, réaffirme son engagement à minimiser les désagréments pour ses passagers tout en garantissant leur sécurité. En attendant une amélioration des conditions, les voyageurs sont invités à faire preuve de patience.

Misbah Said