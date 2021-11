Etats-Unis : un nigérian condamné pour avoir arnaqué 1,89 millions $ à des femmes

Aux Etats-Unis, un fraudeur nigérian nommé Jabin Godspower Okpako est dans la tourmente. Un tribunal américain l’a condamné.

Pour accomplir sa basse besogne, Jabin Godspower Okpako travaillait avec son Christine Bradley Okpako. Le couple de fraudeur qui vivait à Sayre, en Pennsylvanie, repérait leurs victimes qui sont toutes des femmes dont l’âge varie entre 55 et 85 ans et résidant aux États-Unis par le biais des plateformes de médias sociaux (Instagram, Facebook et WhatsApp) et des sites Web de jeux. Pour le moment c’est le fraudeur nigérian qui a été condamné à 7 ans de prison et à verser un dédommagement d’un montant de 440 950 $ aux victimes.

Le juge en chef a également ordonné la confiscation des fonds détournés. Sa femme Christine Bradley Okpako est en attente de jugement après avoir plaidé coupable plus tôt cette année. Selon nos informations, en condamnant le fraudeur nigérian, le juge en chef aurait déclaré que Jabin Godspower Okpako et son épouse ont continué à transférer les produits de la fraude au Nigeria même après que de nombreuses banques ont fermé leurs comptes en raison de la nature suspecte et irrégulière des transactions.

Les fonds mal acquis collectés auprès de leurs victimes ont été transférés vers trois banques nigérianes. Selon le procureur, les fraudeurs «se sont liés d’amitié avec les victimes par le biais d’interactions et d’échanges de photos sur les sites Web par SMS et messagerie instantanée». Le procureur est allé plus loin en donnant plus de détails sur le mode opératoire des fraudeurs. « Après avoir entretenu des relations en ligne avec les victimes, les conspirateurs ont frauduleusement incité les victimes à envoyer et à transmettre des fonds pour diverses raisons et fins fictives, notamment pour aider un travailleur en Alaska qui est tombé d’une tour, à acheter un appartement à Washington, DC, pour aider les Nations Unies, à réparer des machines et des équipements sur une plate-forme de forage pétrolier, à payer des médicaments, à récupérer un héritage de 6 millions de dollars et à investir dans l’or ».

B.A