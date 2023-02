Et si le commandant Antoiyi était le responsable de la mort d’Aymane ?

Commandant Antoiyi est le commandant de l’escadron de Mde où Aymane de Vouvouni a été roué de coups par des gendarmes jusqu’en mourir. Ces gendarmes sont sous le commandement direct de commandant Antoiyi. Il peut trouver tous les alibis du monde pour se dédouaner de l’affaire mais quand on sait que son escadron est un des plus violent du territoire national, il y a lieu de s’interroger sur ses responsabilités. Depuis qu’il est à la tête de cette unité, les morts se comptent en dizaines et les blessés graves en centaines.

A.Said, Vouvouni et proche d’Aymane