Des gros changements pour le format du Ballon d’Or France football

L’attribution du Ballon d’Or à Messi en 2021 à provoqué un tollé dans le monde et une pluie de critiques s’est abattue à l’encontre du Magasine France football propriétaire du fameux trophée. .

En effet, en novembre dernier lors d’un entretien accordé à France football après la cérémonie du Ballond’Or, le rédacteur en chef du Magasine Pascal Ferré est revenu sur les critiques concernant l’attribution au trophée à Messi et a jugé que certaines critiques sont excessives. Au cours de cet entretien, il a aussi confirmé que des ajustements vont être réalisés à l’avenir. “D’ici quelque temps, on va tous s’asseoir autour d’une table, pour parler de ce qui a marché et de ce qui n’a pas marché, des éventuels axes d’amélioration et des suggestions seront étudiés”. a confirmé Pascal Ferré.

Quatre mois après, le Magasine vient de modifier les critères de scrutin au Ballon d’Or.

-Désormais, le calendrier passe de Août à juillet au lieu de janvier à décembre ( C’est à dire c’est la saison qui compte mais pas l’année civile)

-Seuls les représentants des cent premiers pays au classement FIFA (et les cinquante pour les femmes) seront “qualifiés” pour voter. Les Comores qui se classent actuellement à la 131ème au classement FIFA ne verra aucun journaliste participer à ce scrutin. Ce critère va effectivement renforcer le niveau d’expertise et limite les votes fantaisistes. Ce qui sera perdu en pittoresque sera gagné en légitimité et en fiabilité.

Puisque le football reste malgré tout un sport collectif, ce nouveau critère s’intéressera aux performances collectives et au palmarès accumulés au cours de la saison.

Enfin, il y a le critère qui concerne la classe du joueur et son sens du fair-play. Disparition du critère “Carrière du joueur “.