Des Citoyens de Mayotte bloquent les hôpitaux en signe de protestation contre les autorités comoriennes

Des citoyens de Mayotte protestent contre les autorités comoriennes en bloquant l’accès aux hôpitaux locaux. Ces citoyens, regroupés en collectifs, contestent le refus des autorités comoriennes d’accueillir les personnes expulsées de Mayotte dans le cadre de l’opération Wuambushu, une campagne visant à déloger des migrants illégaux. La protestation a conduit à la fermeture de plusieurs établissements de soins, dont le Centre hospitalier de Mamoudzou, et à la suspension des consultations externes. Les manifestants exigent que le service de ferry entre Mayotte et les Comores soit rétabli avant de lever le blocus. Des affrontements ont éclaté lorsque des jeunes ont défié les manifestants, entraînant des actes de vandalisme. En réponse à ces tensions, le Centre hospitalier a activé le plan blanc. Pendant ce temps, les autorités françaises ont déployé d’importants moyens, dont 1800 policiers et gendarmes, pour gérer la situation et mettre en œuvre l’opération Wuambushu.

