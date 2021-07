Dès 2014, Moustoifa Saïd Cheikh était un mort politique

Les années passées ne l’ont pas sauvé de la mort politique. Par ARM Pauvre Moustoifa Saïd Cheikh dit Tonton Moustoifa! Pour comprendre comment il est tombé dans le piège politique d’un «gouvernement de transition en exil, de condoléances et de félicitations», il conviendrait de relire cet article qui lui avait été consacré le jeudi 19 juin 2014 par votre site préféré.

«Moustoifa Saïd Cheikh ne sait même pas que le Mur de Berlin est tombé»

Moustoifa Saïd Cheikh, une momie politique fossilisée sort de son sarcophage

Par ARM Le mercredi 18 juin 2014, quand j’ai eu sous mes yeux le décret nommant Moustoifa Saïd Cheikh Conseiller politique du Président Ikililou Dhoinine, j’avais trouvé cette nomination tellement fantaisiste et folklorique et tellement saugrenue et catastrophique que j’avais décidé de ne même pas m’intéresser à elle. Je voulais m’éviter d’inutiles maux de tête. Je voulais m’éviter des colères. Je voulais m’éviter des coups de sang. Je voulais m’éviter une montée de tension pouvant s’avérer fatale. À quoi bon perdre du temps sur une provocation, la plus grande provocation du chef de l’État? J’avais décidé de boycotter cette nomination surréaliste et surannée sur le plan politique et médiatique. Je ne voulais même pas y penser. Je ne voulais pas en parler. Je voulais oublier ce cauchemar. La décision s’était imposée d’elle-même: ne rien écrire sur cette provocation.

Mais, voilà, un ami très bavard sur Internet qui, pour une fois s’exprime sous couvert de l’anonymat, car il entretient des relations personnelles avec le revenant, est venu jeter de l’huile sur le feu en me lançant sadiquement et méchamment à la figure: «ARM, est-ce vrai que le Président Ikililou Dhoinine a osé nommer Moustoifa Saïd Cheikh Conseiller politique à la Présidence de la République? C’est très grave car Moustoifa Saïd Cheikh est totalement déconnecté des réalités politiques du monde. Il ne sait pas que Pol Pot ne commet plus son génocide au Kampuchéa démocratique et qu’il est mort après avoir causé la mort de 2 millions de personnes dans un effroyable génocide. Il ne sait pas qu’Enver Hodja n’est plus de ce monde. Il ne sait pas que Mao Tsé Toung est mort. Il ne sait pas que l’Union Soviétique a implosé et que Mikhaïl Gorbatchev n’est plus Président. Il ne sait pas que le Mur de Berlin est tombé. Voilà un homme qui est parti de l’extrême-gauche à la direction des prières dans une mosquée d’Itsandra. Il a laissé quoi comme héritage politique aujourd’hui? Rien du tout. Même les initiales du FD pour Front démocratique ne valent rien aujourd’hui. Quel échec! Et c’est à lui que le Président Ikililou Dhoinine confie la direction politique du pays, donc à un homme dont le disque dur est complètement déconnecté? C’est la plus grande bêtise que le Président Ikililou Dhoinine pouvait commettre, et il vient de la commettre. Comment va-t-il gérer ce garçon ingérable? Ça y est, maintenant, je suis définitivement convaincu qu’il va y avoir du sport sur la scène politique comorienne. Nous allons rire comme des gamins».

Lire la suite sur : http://lemohelien.com/des-2014-moustoifa-said-cheikh-etait-un-mort-politique