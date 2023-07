Crise d’eau à Moroni : Travaux de réhabilitation du réservoir causent une pénurie

Depuis le mois dernier, les travaux de réhabilitation du réservoir de stockage d’eau RH500, appartenant à la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), ont engendré d’importantes difficultés d’accès à l’eau dans certaines zones desservies par ce réservoir. Les résidents de quartiers dépendant habituellement de ce réservoir d’une capacité de stockage de 500 m3 se trouvent confrontés à une pénurie d’eau sévère.

Pour faire face à cette situation préoccupante et garantir une distribution régulière d’eau dans la capitale, le Projet de réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Moroni et ses environs (Prrame) en collaboration avec la Sonede, ont pris des mesures palliatives. Soule Tharoita, responsable du projet, a déclaré que des programmes de ravitaillement ont été instaurés en réponse à la pénurie d’eau en attendant l’achèvement des travaux de réhabilitation entrepris par la société Sotravic.

Ainsi, six citernes d’une capacité de 2 000 litres chacune ont été mises en service dans les quartiers de Mangani, Mbuzini, Hadudja et Coulée. Ces citernes sont remplies d’eau deux fois par semaine pour approvisionner les zones touchées par la pénurie. De plus, un système de ravitaillement continu a été mis en place grâce à un by-pass installé sur le réservoir RH500 afin de soutenir la distribution dans les zones concernées. Toutefois, il est important de noter que la pression de l’eau n’est pas normale avec ce dispositif temporaire.

Face à la complexité des travaux de réhabilitation, Soule Tharoita souligne que cette opération comprend une série d’activités, expliquant ainsi les désagréments subis par les abonnés de la Sonede se trouvant sur la trajectoire des travaux. Elle met en évidence l’obligation de tenir compte de l’existant, notamment des vannes qui sont en service depuis de nombreuses années. Elle appelle donc les habitants à faire preuve de patience en attendant la finalisation des travaux.

La prochaine phase du projet prévoit de nouvelles constructions, incluant de nouveaux réservoirs et une nouvelle conduite qui passera par Mkazi. Ces améliorations ont pour but d’augmenter la pression de l’eau dans le réseau de distribution et d’améliorer ainsi la qualité de service à long terme.

Le Projet de réhabilitation du réseau d’adduction d’eau de Moroni et ses environs (Prrame) est financé par le Fonds saoudien pour le développement (Fsd) et a été lancé en novembre 2022. La société Sotravic, en charge de l’exécution des travaux, dispose d’un délai d’exécution de douze mois pour achever le projet et mettre fin à la pénurie d’eau qui affecte actuellement certains quartiers de Moroni.

En attendant la fin des travaux, les autorités locales en collaboration avec les chefs de quartier s’efforcent d’identifier d’autres solutions temporaires, telles que l’installation de citernes domestiques, afin de faciliter l’accès à l’eau dans les zones qui ne bénéficient pas encore des mesures palliatives mises en place.

Soibah Said