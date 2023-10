Collectif des jeunes du front commun aux Comores : Mise en garde adressée à la France concernant la situation Politique actuelle

Dans une lettre datée du 3 Octobre 2023, adressée à l’Ambassadeur de la France aux Comores, Morani, le Collectif des Jeunes du Front Commun (CJFC) exprime des préoccupations profondes concernant la situation politique instable dans le pays. La lettre revisite l’histoire des relations franco-comoriennes, en particulier la question de Mayotte, et soulève des inquiétudes sur l’implication française dans les affaires politiques des Comores.

Les auteurs de la lettre évoquent les multiples coups d’État survenus depuis l’indépendance des Comores en 1975, dont certains auraient été orchestrés avec l’aide de la France. Ils soulignent également les anomalies électorales et les pratiques douteuses qui ont marqué la scène politique comorienne ces dernières années.

La lettre met en lumière la situation politique précaire en prévision des élections de 2024, en appelant à l’intervention de la France pour garantir un processus électoral juste et transparent. Elle dénonce les actions du gouvernement actuel, sous la direction de Azali Assoumani, et exprime une profonde inquiétude quant à l’avenir de la démocratie dans le pays.

Le CJFC appelle l’ambassadeur français à reconnaître la gravité de la situation et à agir pour soutenir la restauration de la démocratie et de l’état de droit aux Comores. Ils invitent l’ambassadeur à engager la France dans un dialogue constructif pour assurer une transition politique pacifique et démocratique aux Comores.

Enfin, les auteurs de la lettre expriment un sentiment d’urgence et de désespoir, tout en soulignant l’importance de la solidarité internationale pour surmonter la crise politique actuelle. Ils insistent sur la nécessité d’un engagement international pour préserver la stabilité et la souveraineté des Comores face aux défis politiques internes et externes.

Saïd Hassan Oumouri