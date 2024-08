Centres commerciaux et usine de recyclage : Azali offre son soutien à cette diaspora qui investit, loin de la politique.

Selon une enquête menée par nos confrères d’Alwatwan, la diaspora comorienne continue de jouer un rôle crucial dans le développement socio-économique du pays. Le 12 août dernier, le président de la République, Azali Assoumani, a reçu au palais présidentiel de Beit-Salam une délégation de jeunes comoriens expatriés en France, afin de renforcer les liens entre les expatriés et leur pays d’origine. L’accent a été mis sur l’importance de concentrer les efforts sur des projets économiques concrets plutôt que sur des considérations politiques.

Le chef de l’État a reconnu que la diaspora contribue de manière significative à l’économie nationale, représentant 21 % du Produit Intérieur Brut (PIB), un chiffre remarquable par rapport aux autres pays de la région. Il a ainsi souligné la nécessité de créer des conditions favorables pour canaliser cette contribution vers des secteurs formels, augmentant ainsi la richesse nationale.

Parmi les initiatives les plus marquantes, plusieurs projets régionaux ont été mis en avant. Tout d’abord, la création d’un centre commercial à Itsandra-Hamanvu, un projet majeur qui vise à dynamiser l’économie locale tout en offrant des infrastructures modernes aux habitants. Ce projet est soutenu par la diaspora, qui voit en lui une opportunité de participer activement au développement de leur région d’origine.

Ensuite, un autre projet phare consiste en la transformation des déchets plastiques dans la région de Washili. Cette initiative, également portée par la diaspora, vise non seulement à répondre à un enjeu environnemental majeur, mais aussi à créer des emplois locaux et à promouvoir l’économie circulaire aux Comores.

Par ailleurs, la diaspora a également investi dans la construction d’un centre commercial moderne dans le quartier « Dubaï » à Moroni, un projet qui ambitionne de transformer le visage commercial de la capitale en offrant un espace dédié aux commerces de détail et aux services.

Les représentants de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat (UCCIA) ont réaffirmé leur engagement à accompagner la diaspora dans ces initiatives. Un incubateur d’entreprises a été mis en place pour soutenir la création et le développement de projets entrepreneuriaux, tandis qu’un centre d’appui à la promotion des entreprises se concentre sur l’accompagnement des exportations.

De plus, Rema Ahamada, directrice de la Chambre économique franco-comorienne, récemment installée aux Comores, souhaite établir un pont solide entre la France et les Comores. Elle prévoit de mettre en place des formations spécifiquement dédiées à la diaspora, tout en s’immergeant dans l’écosystème local pour mieux comprendre et répondre aux besoins des entrepreneurs locaux.

Ces initiatives illustrent parfaitement la dynamique positive que peut impulser la diaspora comorienne, en apportant des solutions innovantes et en contribuant au développement durable du pays. Le gouvernement, de son côté, s’engage à soutenir ces efforts par des mesures favorables, renforçant ainsi les liens entre les Comores et ses ressortissants à l’étranger.

Saïd Hassan Oumouri