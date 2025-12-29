CAN 2025 : placées dans un groupe relevé, les Comores sortent grandies et respectées

L’aventure s’achève pour les Comores à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, mais elle laisse une impression forte et durable. Dans un groupe relevé, face à des adversaires habitués aux joutes continentales, les Cœlacanthes ont tenu leur rang avec courage, discipline et dignité. Le nul décroché face au Mali (0-0) lors du dernier match illustre à lui seul l’état d’esprit affiché tout au long du tournoi.
Dès le tirage, le défi était immense. Les Comores ont dû affronter des sélections mieux classées, plus expérimentées et armées pour aller loin. Pourtant, jamais l’équipe n’a renoncé à ses principes. Elle a opposé un bloc compact, une solidarité de tous les instants et une intensité qui ont souvent bousculé les plans adverses. Chaque match a été livré avec sérieux, sans calcul, avec cette volonté de défendre chaque ballon comme s’il était décisif.
Le face-à-face contre le Mali a confirmé la progression du groupe. Pendant quatre-vingt-dix minutes, les Comoriens ont fait preuve d’une grande rigueur défensive, d’une concentration constante et d’un mental solide. Face à une nation habituée aux phases finales, ils ont résisté, contenu les temps forts adverses et montré qu’ils pouvaient rivaliser sur le plan tactique et physique.
L’élimination, scellée par le classement final et les critères de départage, laisse forcément un goût d’inachevé. Mais le bilan va bien au-delà des points. Avec deux unités au compteur, les Comores ont prouvé qu’elles n’étaient pas de simples figurantes. Elles ont porté haut leurs couleurs, suscité le respect et confirmé que leur place sur la scène africaine n’est plus un accident, mais le fruit d’un travail et d’une progression continue.
Cette CAN 2025 restera comme une étape importante dans la construction du football comorien. Elle révèle une équipe organisée, disciplinée et mentalement solide, capable de tenir tête à des adversaires de premier plan. Les bases sont posées, l’expérience engrangée, et l’avenir s’annonce avec ambition.
Les Comores quittent la compétition sans qualification, mais la tête haute. Dans un groupe relevé, elles ont combattu avec honneur, montré leur caractère et rappelé que le football comorien avance, pas à pas, avec fierté et détermination.
Said Hassan Oumouri
