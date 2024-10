CAN 2025 : Grâce à de belles performances contre la Tunisie, une seule victoire pourrait qualifier les Comores

Les Comores poursuivent leur remarquable ascension sur la scène du football africain, après une série de prestations solides contre la Tunisie, leader du groupe A. Lors du dernier match, les Comores ont réussi à tenir en échec la Tunisie avec un nul 1-1, après avoir déjà remporté la victoire lors du match aller. Cette performance confirme la nette progression de l’équipe comorienne, qui montre un niveau de jeu de plus en plus compétitif.

Avec ce nul, les Comores occupent actuellement la 2e place de leur groupe avec 6 points, juste derrière la Tunisie qui totalise 7 points. Il reste deux matchs à disputer en novembre, et la situation est simple pour les Comores : une seule victoire lors de ces deux rencontres suffirait à assurer leur qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se déroulera au Maroc.

Les joueurs et l’encadrement technique sont conscients de l’enjeu et de la possibilité historique qui s’offre à eux. L’équipe, soutenue par des supporters en pleine euphorie, sait qu’elle peut écrire une nouvelle page de son histoire en se qualifiant une nouvelle fois pour cette compétition prestigieuse. Après avoir prouvé leur valeur contre des adversaires redoutables, une seule victoire peut désormais sceller leur destin vers la CAN 2025.

ANTUF Chaharane