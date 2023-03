Campagne contre les faux médicaments : Les étudiants de l’école de santé prennent le relais

L’Agence nationale des médicaments et des évacuations sanitaires (ANAMEV) des Comores a lancé une campagne de sensibilisation contre les faux médicaments à l’attention des étudiants de l’école de santé. Cette initiative s’inscrit dans la lutte mondiale contre le trafic de médicaments contrefaits ou de qualité inférieure, qui représente un enjeu majeur de santé publique. L’ANAMEV a pour mission de mettre fin à ces pratiques illégales sur le territoire comorien.

Au cours de cette conférence, le responsable du service d’enregistrement à l’ANAMEV, Youssouf Mohamed Mbaé, a souligné le danger que représentent les faux médicaments et ceux mal conservés, qui sont souvent vendus sur les marchés et dans les épiceries. Il a insisté sur l’importance de se procurer ses médicaments en pharmacie, où les professionnels sont en mesure de conseiller les patients sur la prise et la conservation des médicaments.

Pour la cheffe de service pharmacovigilance à l’ANAMEV, Mhaza Hassane, ce projet de grande envergure sera étendu à toutes les facultés pour sensibiliser un maximum d’étudiants aux risques liés aux faux médicaments. Elle estime que les étudiants ont un rôle clé à jouer dans la transmission de cette information à leur entourage. La sensibilisation sera également étendue aux îles et aux communautés, afin d’atteindre les vendeurs de médicaments contrefaits.

Les étudiants de l’école de santé ont pris conscience de l’importance de cette campagne de sensibilisation. Frahati Archidine, étudiante en deuxième année de licence, a déclaré être désormais consciente de la nécessité de demander conseil auprès d’un médecin ou d’un pharmacien avant d’utiliser des médicaments reçus de l’étranger. Elle s’engage à sensibiliser ses proches sur ces dangers.

Il est important de rappeler que certains médicaments falsifiés sont très difficiles à détecter visuellement, ce qui souligne l’importance de se procurer ses médicaments en pharmacie. Les médicaments mal conservés peuvent également représenter un risque pour la santé. En cas de doute sur un médicament, il est recommandé de prendre conseil auprès d’un pharmacien dans les plus brefs délais.