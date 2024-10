Boissons en canette jugées dangereuses : Mayotte et les autres îles des Comores sur le qui-vive

Dans un communiqué officiel publié le jeudi 26 septembre, la préfecture de Mayotte a alerté la population sur la dangerosité de plusieurs boissons non-alcoolisées en canette, contenant du bisphénol A, un perturbateur endocrinien reconnu. Les boissons incriminées sont l’Energie Double Seven, l’Ice Coffee Cappuccino, le Coca Cola, le Cheers Orange Flavour, le Rita Guaya et le Star Cola. Ces produits, toujours en vente sur certains marchés de Mayotte et des Comores, font actuellement l’objet d’inspections rigoureuses par les autorités compétentes.

Le bisphénol A (BPA), substance retrouvée dans les cannettes, est classé comme perturbateur endocrinien par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses). Il est connu pour ses effets néfastes sur la santé humaine, notamment en matière de troubles de la reproduction, d’obésité, de diabète et de cancers hormono-dépendants comme ceux du sein et de la prostate.

Face à ces risques, la préfecture de Mayotte a lancé un appel à la vigilance : « Il est demandé aux consommateurs détenant ces produits de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils les ont achetés. » Les produits concernés proviennent de divers pays, notamment l’Espagne, les Pays-Bas, le Kenya, la Malaisie, le Vietnam et les Émirats Arabes Unis. Des opérations de retrait sont actuellement en cours dans les lieux de vente.

De son côté, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, la pêche et l’environnement (Inrape), en charge des contrôles sanitaires aux Comores, a annoncé qu’une enquête est en cours. « Nos agents du service de la sécurité alimentaire sont en mission d’inspection auprès des importateurs pour localiser ces lots de produits et les retirer du marché », a déclaré Farahati Mohamed Rachid, directrice générale adjointe de l’Inrape, dans une interview au quotidien Al-Watwan. Elle a ajouté que le retrait de ces boissons pourrait avoir des répercussions économiques pour certains commerçants, mais que ces derniers devront régler directement avec leurs fournisseurs la question des dédommagements.

En dépit des efforts déployés pour limiter la distribution de ces produits à risque, certains d’entre eux, comme le Star Cola ou l’Energie Double Seven, sont encore disponibles dans les rayons. Cette situation suscite l’inquiétude des consommateurs, qui sont appelés à signaler toute anomalie ou produit suspect.

Alors que l’enquête se poursuit, les autorités sanitaires de Mayotte et des Comores rappellent l’importance de la vigilance et de la coopération entre les consommateurs, les commerçants et les institutions pour assurer la sécurité alimentaire dans la région. La Gazette des Comores a tenté de contacter l’Inrape pour obtenir des informations supplémentaires sur l’évolution de cette inspection, mais n’a pas encore reçu de réponse à l’heure où cet article a été bouclé.

