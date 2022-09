Azali et une forte délégation sont à New York

Le Président de la République, AZALI Assoumani, participe à la 77ème session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, dont l’ouverture du Débat Général a eu lieu hier.

Arrivé à New York, dans la nuit du 19 Septembre, après un passage à Londres où il a assisté aux funérailles de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, le Chef de l’État intervient aux panels de haut niveau de la 77ème l’Assemblée Générale des Nations Unies, dont un sommet sur la « transformation de l’éducation » et un autre sur « les minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques ».

Le Président de la République s’exprimera à la tribune de l’Assemblée Générale, le jeudi 22 Septembre vers 18H (heure de Moroni).

En marge de l’Assemblée Générale, le Président a prévu des rencontres avec plusieurs de ses homologues et autres Chefs de délégations présents à New York.

Beit-salam

