Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a reçu un accueil exceptionnel lors de son arrivée ce dimanche à l’aéroport de Ouani, sur l’île autonome d’Anjouan. Cette visite officielle, attendue avec enthousiasme par la population locale, a confirmé une fois de plus l’attachement profond des Anjouanais au chef de l’État, contrastant nettement avec l’accueil plus réservé qu’il reçoit souvent sur l’île de Ngazidja.

Dès les premières heures de la matinée, une foule nombreuse s’était amassée autour de l’aéroport pour saluer le Président. Le Gouverneur de Ndzuwani, Dr Zayidou Youssouf, accompagné de hauts dignitaires politiques, de nombreux Ulémas, de notables influents, et de diverses délégations de jeunes et de femmes venues des quatre coins de l’île, a accueilli le président avec tous les honneurs. Les chants, danses traditionnelles, et slogans de soutien ont témoigné de l’admiration que suscite Azali Assoumani auprès de la population anjouanaise.

Cet accueil chaleureux contraste avec les sentiments plus mitigés que l’on observe généralement à Ngazidja, où les opinions sur la présidence d’Azali sont plus divisées. Plusieurs observateurs notent que le Président, bien qu’originaire de Ngazidja, semble avoir réussi à gagner le cœur des Anjouanais grâce à ses initiatives en faveur du développement de l’île. Parmi ces initiatives, la réhabilitation des infrastructures routières…

