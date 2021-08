Azali a enfin un maillot à son nom et à sa taille

Le Président de la République Azali Assoumani a honoré de sa présence la cérémonie du tirage au sort de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, organisée par la Fédération de Football des Comores, à l’hotel Retaj à Moroni, ce mardi 17 août.

C’est le vice-président Youssouf Idjihadi qui au nom du président de la fédération, Mr Saïd Ali Saïd Athoumani et de la famille du ballon rond, a accueilli le Président de la République. Il n’a pas manqué de le remercier pour son soutien précieux qui a permis aux Cœlacanthes d’avoir ce parcours, reconnu comme exceptionnel par les milieux spécialisés. Il a enfin lancé un appel aux comoriens de tous se mobiliser derrière les Cœlacanthes.

Et enfin au nom du secteur privé et du club des partenaires des Cœlacanthes, le Président de l’Union des Chambres de Commerce et d’Artisanat, Mr Chamsoudine Ahmed a pris brièvement la parole pour montrer la disponibilité des opérateurs économiques comoriens à se mobiliser derrière l’équipe nationale, malgré un contexte économique peu favorable du fait de cette pandémie de covid-19.

Et peu avant le début du tirage au sort, la fédération de football des Comores a remis au Président de la République un maillot floqué Azali, en qualité de premier supporter des Cœlacanthes!

