Arrêt de travail à l’aéroport de Hahaya ce lundi

Des employés des Aéroports des Comores demandent le départ de leur directeur général, surnommé « Poutine » en raison de son management toxique et de son non-respect de leurs droits. Depuis plus de 6 mois, Maamoune Chakira, leur patron, multiplie les sanctions à l’encontre de son personnel, provoquant un fort mécontentement.

C’est dans ce contexte que les employés ont décidé de lancer un mouvement de contestation. Aujourd’hui, un arrêt de travail est maintenu selon deux sources concordantes. Les travailleurs souhaitent ainsi faire entendre leur mécontentement et demandent le départ de leur directeur général.

Face à cette situation, certains membres du personnel seront reçus en audience par le Secrétaire général du gouvernement, Daniel Ali Bandar. Ils espèrent ainsi obtenir le soutien des autorités pour faire entendre leur voix et mettre fin aux pratiques de leur directeur général.

Ce mouvement de contestation témoigne de la frustration des employés des Aéroports des Comores, qui estiment être maltraités par leur directeur général. Ils réclament un changement de management et des conditions de travail plus respectueuses de leurs droits.

En attendant, la grève se poursuit et les voyageurs sont invités à prendre leurs dispositions pour éviter tout désagrément lors de leurs déplacements. Les autorités aéroportuaires ont d’ores et déjà pris des mesures pour minimiser les perturbations, mais la situation reste tendue et incertaine pour l’instant.