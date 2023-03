Alerte à la commercialisation de tomates contrefaites : suspension de la vente demandée par l’Inrape

L’Institut national de recherche pour l’agriculture, la pêche et l’environnement (Inrape) a demandé l’arrêt de la commercialisation des tomates de la marque Al Mudish, Mudhish, Narda jusqu’à la fin de l’enquête. En effet, des citoyens ont signalé la présence de plusieurs marques de tomates contrefaites en vente sur le marché. Le directeur de l’Inrape, Hamza Abdou Azali, a affirmé que « l’origine de ces produits reste inconnue, l’enquête sur la traçabilité est en cours ».

Les tomates contrefaites concernent quatre marques très répandues dans le pays : Al Mudhish, Mudhish, Narda et Mudhish avec des écritures arabes traduites sur Google. Les codes-barres des produits ont permis de déterminer que certains ne permettent pas de déterminer la traçabilité de leur origine, le pays de production ainsi que la société. De plus, une vérification d’une de ces marques de tomate indique que le produit est fabriqué en Chine, alors que l’emballage indique « Made in Oman ». Quant à l’autre marque, « Narda », de la société Nardass Comores, elle ne présente aucune information.

L’Inrape a donc ordonné la suspension de la commercialisation de tous ces produits jusqu’à ce que l’enquête soit approfondie. Des analyses seront également effectuées pour déterminer si ces produits sont nocifs ou dangereux à la consommation. En cas d’infraction, la justice devra trancher sur cette affaire.

Le directeur de l’Inrape a également lancé un cri d’alarme sur la contrefaçon des produits alimentaires. Il estime que cette situation doit interpeller le gouvernement, en particulier le ministère de l’Economie, l’Ocpi et eux-mêmes. Il estime que tous devraient se ressaisir et prendre des mesures pour lutter contre la contrefaçon des produits alimentaires.

En conclusion, la vigilance est de mise lors de l’achat de tomates sur le marché, en particulier pour ces quatre marques. En attendant les résultats de l’enquête, il est préférable de suspendre la consommation de ces produits pour éviter tout risque sanitaire.