Affaire Dakota: L’arbre qui cache la forêt !

Depuis quelques semaines, Youssouf Ahamada Bachirou alias Dakota fait l’objet d’un lynchage médiatique. Son tort? Une vidéo de son neveu Khaled, devenue virale sur le tribunal Facebook l’a officiellement reconnu coupable d’agression sexuelle devant les juges de nos réseaux sociaux. Sur cette affaire dont nombreuses personnes notamment des intellectuels, des sportifs s’en contrefichent de la présomption d’innocence de celui qui est accusé, présentent plusieurs zones d’ombres. Le premier est sur le traitement de l’information très partial, qui est évidemment orienté vers un seul objectif : souiller une personne. Mais pour quel but? Ici, Comores infos va essayer de vous apporter quelques éléments pour mieux appréhender ce qui se cache derrière cette affaire dit Dakota.

En effet Youssouf Ahamada Bachirou alias est un entraîneur ayant depuis longtemps, une influence considérable sur le sport comorien pour avoir été directeur technique national de la fédération football des Comores et surtout avoir pendant des années entraîné tour à tour deux grands clubs des Comores à savoir Jacm et Élan Club. Il est un enseignant en comptabilité à l’université des Comores dont ses étudiants ne peuvent retenir de lui que responsabilité, assiduité et pédagogie. Fort de sa personnalité, il effraie pour sa probité morale, son intransigeance sur le travail et sa polyvalence. Les personnalités sérieuses, dynamiques, autoritaires et qui ne sont pas heureusement corruptibles ont tendance à déranger sous nos cocotiers s’ils occupent des hautes fonctions. C’est donc le cas de Dakota. Parlons des faits maintenant.

Youssouf Ahamada Bachirou alias Dakota est accusé d’abus sexuels sur mineurs suite à une vidéo, suivie aujourd’hui d’une plainte déposée au parquet de Moroni. Les faits remontent lorsque le supposé victime à savoir Khaled, qui se considère comme son neveu avait selon lui 14 ans.

Dans sa vidéo de quelques minutes postée il y’a un mois sur son compte Facebook, celui-ci dit vouloir dévoiler la vérité sur un oncle qui l’aurait abusé sexuellement en usant de ses fonctions de «coach, responsable et éducateur ». Or déjà sur ce coup nos chers abonnés, tout sonne faux car Khaled connu pour être un joueur de basket-ball et non de Football ne pouvait pas avoir comme coach Dakota un coach de football qui n’a jamais mis ses pieds dans un terrain de basket si ce n’est pour assister à un match. Vous voyez, tout est fomenté, fabriqué pour salir une personne dont la réputation est respectée et respectable. Passons !

À en croire les élucubrations de Khaled, digne d’un acteur de la Jamel Comedy Club, lisez bien, les faits se sont produits selon lui il y’a 22 à 23 ans. Naturellement c’est vers l’année 1999 à 2000. Pourtant, le présumé coupable Dakota n’était pas au pays dans ce laps de temps où Khaled l’accuse d’avoir commettre l’irréparable. Selon nos investigations, l’ancien entraîneur d’Elan Club était encore étudiant à L’île de la réunion précisément à l’université de l’océan indien. Les amis, comment une personne qui se trouvait à cet époque à La Réunion pour ses études peut-il être reproché des faits qui se sont déroulés aux Comores ? De qui prenons pour des cons et crédules ? C’est moralement et statistiquement faux mais passons tout de même !

Aujourd’hui, l’enquête passe du tribunal médiatique (dont la présomption d’innocence de Dakota qui lui va de droit, a été bafoué) au tribunal de Moroni. Dakota a été placé en garde à vu le 07 mars vers 4h ( avant d’être libéré hier mercredi mais nous y reviendrons) suite à une plainte déposée par le supposé victime Khaled. Ce dernier a décidé de débarquer aux Comores dans le but de répondre à la convocation du Juge. C’est bien beau d’être audacieux mais faut-il encore aller au bout de ses objectifs. Selon des sources, sachant que les accusations portées sur Dakota sont sans preuves palpables, ses avocats redoutent que cette affaire ne soit pas accouchée d’un non lieu. Dans le souci de constituer un dossier sérieux, développer des arguments persuasifs pour la défense, Ils auraient donc conseillé à Khaled de prendre la fuite et déguerpir vers la France, histoire de mettre l’affaire en stand-by et laisser Dakota croupir illégalement en prison.

Et c’est chose faite. Alors que l’audience devait avoir lieu avant-hier mardi au parquet de Moroni, Khaled a brillé pour son absence et s’apprêtait même de voyager. C’est ainsi que des jeunes qui souhaitent enfin que justice soit faite et que toute la lumière de vérité éclaire sur cette affaire, l’auraient retrouvé à l’enceinte d’entrée à l’aéroport prince Saïd İbrahim entraîn de prendre la fuite. Ceux-ci l’auraient juste bloqués ( pas agressés comme l’a repporté Alwatwan) pour le ramener au palais de justice, répondre à la convocation des juges. Mais en vain.

Les questions qu’on se pose aujourd’hui, Si Khaled était sûre de lui, Aurait dû tenté de prendre la fuite avant que l’enquête en cours touche à sa fin ? Pourquoi fuire la justice après des mois à réclamer justice ? Ces rebondissements à chaque fois de cette affaire, Y a-t-il une personne qui veut la tête de Dakota ?

À suivre…

Sefrique Abdou