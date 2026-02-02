Accords de Fomboni : pas de dialogue politique, mais une grande célébration nationale à Mwali

À l’approche du 25ᵉ anniversaire des accords-cadres de Fomboni, les autorités comoriennes ont tenu à lever toute ambiguïté : il ne s’agira ni d’assises nationales ni de dialogue politique, mais d’une cérémonie strictement commémorative. Cette précision a été apportée lors d’une réunion de sensibilisation organisée vendredi 30 janvier à Bonovo, siège du gouvernorat de Mwali.
La rencontre a réuni le directeur de cabinet du chef de l’État chargé de la Défense, Youssoufa Mohamed Ali, ainsi que le ministre premier Aboubacar Saïd Anli, aux côtés des responsables insulaires. Les autorités ont rappelé que la date du 17 février, désormais fête nationale, vise uniquement à rendre hommage aux acteurs de l’accord signé en 2001 à Fomboni.
Pour la gouverneure de l’île, Chamina Ben Mohamed, cette reconnaissance constitue une fierté pour Mwali, appelée à accueillir chaque année l’ensemble des Comoriens. Le ministre premier a souligné la portée historique du pacte, estimant qu’il a permis de préserver l’unité de l’Union des Comores.
Des activités culturelles, des animations pour la jeunesse et l’inauguration d’une stèle commémorative sont prévues, pour une célébration placée sous le signe de la mémoire et de l’unité nationale.
IBM
