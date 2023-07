Abou Salami sous la menace d’une expulsion : Le propriétaire de sa prison réclame les loyers impayés.

En 2018, l’ancien gouverneur de l’île d’Anjouan , Monsieur Salami, a été condamné à douze ans de prison ferme pour atteinte à l’unité nationale, participation à un mouvement insurrectionnel et troubles à l’ordre public. Cependant, ce n’est pas une cellule traditionnelle qui lui a été attribuée. À la place, il a été incarcéré dans une maison qu’il avait louée, transformée par l’État en un lieu de détention.

Toutefois, cette situation unique a engendré un conflit complexe. En effet, le loyer de cette maison-prison n’a pas été payé depuis plusieurs mois. Le propriétaire de la maison, lésé, menace d’expulser l’ancien gouverneur, bien que ce dernier soit techniquement en prison. La situation, qui oscille entre tragédie et comédie, soulève une série de questions juridiques.

Peut-on expulser un prisonnier d’une prison qui est également une propriété privée ? La maison, bien qu’elle serve maintenant de prison, demeure la propriété d’un particulier. Cette situation inhabituelle crée un dilemme juridique où le droit de propriété privée se heurte à la justice pénale.

Alors que le propriétaire est déterminé à faire valoir ses droits et à récupérer sa maison, il se heurte à l’État, qui a transformé sa propriété en lieu de détention. Le dilemme demeure non résolu, et seule une intervention juridique pourra démêler ce noeud complexe. En attendant, Monsieur Salami reste incarcéré dans cette maison qu’il avait initialement louée, transformée en un véritable théâtre d’absurdités juridiques.

ANTUF Chaharane